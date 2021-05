Fransk borgar tiltalt for spionasje i Iran – søster seier han er uskuldig

utenriks

Søstera til 36 år gamle Benjamin Brière som vart arrestert i Iran i mai 2020, seier broren er ein uskuldig turist som vart fanga i ei felle.

Broren vart arrestert medan han visstnok manøvrerte ein drone og tok bilete av eit forbode område.

Søstera seier familien er i sjokk.

– Benjamin er ingen spion, han er ein vanleg fransk statsborgar, ein turist som vart fanga i ein uverkeleg situasjon, seier Blandine Brière.

Risikerer dødsstraff

Ein dom i spionasjesaker i Iran er gjerne einstydande med dødsstraff. Brière er òg tiltalt for propaganda mot systemet, noko som kan utløyse ei straff på tre månader til eit år. Irans påtalemakt stadfestar at han vil bli stilt for retten for spionasje.

Det franske utanriksdepartementet seier at tiltalen er uforståeleg. Brière var på ferie i Iran, og det ligg ikkje føre nokon opplysningar som støttar versjonen til styresmaktene av saka, heiter det frå fransk UD.

Søstera seier ho sist fekk snakka med broren 23. mai, der han sa at han har vorte avhøyrd mange gonger, men ikkje vorte behandla dårleg.

Ber Macron gjere meir

Fengslinga av Brière vart nyleg omtalt i vekemagasinet Le Point, og søstera til Briere har skrive brev til president Emmanuel Macron med bøn om at han må engasjere seg i saka.

– Vi er sinte, vi er ikkje synlege i saka. Vi har vore forsiktige og stille i månader no, slik vi vart bedne om å gjere. Men no er ikkje det lengre mogleg sidan det ikkje skjer nokon framgang, seier Blandine.

(©NPK)