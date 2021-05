Hardt press når klimasamtalane blir tekne opp att

utenriks

I desember 2019 avslutta leiarane i verda klimatoppmøtet i Madrid med eit vedtak om at landa skulle skjerpe klimamåla det neste året. Få veker seinare vart verda ramma av koronapandemien, og eit nytt klimatoppmøte i november 2020 måtte utsetjast.

Måndag startar endeleg forhandlingane opp igjen i form av «SB 52» i Bonn. Samtalane er av uformell karakter og vil vare fram til 11. juni. Det skal ikkje fattast noko vedtak, målet er i staden å gå inn i grundige drøftingar om vegen framover og leggje grunnlag for eit handlekraftig toppmøte i Glasgow i haust.

Mykje nytt å diskutere

– At det ikkje vart halde noko toppmøte i fjor, har ført til at det står svært att mykje arbeid om vi skal kunne levere i Glasgow, seier norske Marianne Karlsen, som leier underkomiteen etter klimakonvensjonen for implementering (SBI), til nyheitsbyrået AFP.

Ho vart vald til det to år lange vervet i Madrid. Ifølgje regjeringa er det første gong på 20 år at Noreg har fått eit så høgt verv i internasjonale klimaforhandlingar.

Landa i verda har fleire nye og viktige ting å diskutere, som effekten til koronapandemien på klimaendringane, både positive og negative, og betydninga av ei meir miljøvennleg leiing i USA. Begge deler inneber store endringar for klimaspørsmåla.

Knapt med tid

Men tida fram mot toppmøtet i Skottland er knapp. Vonene til Karlsen blir dempa av at møtet er digitalt, av smittevernomsyn. Det betyr at det ikkje kjem på tale med nattmøte bak lukka dører for å løyse kjenslevare spørsmål.

– Vi ønskte verkeleg at vi kunne hatt den interaksjonen som blir skapt når ein møtest ansikt til ansikt, men den moglegheita fanst ikkje, seier Marianne Karlsen.

