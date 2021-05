IAEA: Bekymra over Irans lagar av opprikt uran

utenriks

Det går fram av opplysningar frå Det internasjonale atomenergibyrået IAEA.

I ein rapport som vart lagt fram måndag, seier sjefen for IAEA, Rafael Grossi, at han er bekymra over at Iran ikkje har etterkomme førespurnader om opplysningar om fleire anlegg det tidlegare ikkje er gjort greie for der det blir anteke at det har gått føre seg atomrelatert verksemd.

I rapporten skriv Grossi òg at Irans lagar av opprikt uran no er om lag 16 gonger større enn det som vart sett som grense i atomavtalen frå 2015.

Ifølgje IAEAs utrekningar har Iran no 3.241 kilo med opprikt uran. Men det blir understreka at IAEA ikkje har kunna stadfeste talet.

Ifølgje atomavtalen kan ikkje Iran ha meir enn om lag 202 kilo uran.

(©NPK)