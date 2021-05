Konservativt parti størst på Kypros

utenriks

Fem ulike valdagsmålingar gjort av fire TV-kanalar melde tidleg at dei to største partia igjen er størst, men ikkje like store som før. Det er DISY og det kommunistorienterte AKEL (22,3 prosent). Tredje plass går til det konservative DIKO.

– Vi klarte ikkje å overtyde veljarane om at vi er eit annleis parti, erkjende partisekretæren i AKEL.

Begge dei store har tapt rundt 3 prosentpoeng i oppslutning sidan valet på nasjonalforsamling i 2016. Også DIKO har gått tilbake (11,3 prosent).

Fjerdeplassen gjekk til det innvandringsfiendtlege partiet ELAM som fekk 7 prosent av stemmene, ein solid auke frå 2016 då resultatet var 3,7 prosent.

Det nyleg oppretta partiet Demokratisk front fekk 4 prosent.

ELAM er opphavleg ein avleggjar av greske Gyllent daggry, som vart etablert som nynazistisk gruppe i Hellas i 1983 og registrert som politisk parti i 1993.

Målingane i vekene før valet viste at dei to store partia ville tape oppslutning på grunn av frustrasjon over ein kontroversiell ordning der ein kunne få pass – og dermed fri tilgang til heile EU – om ein investerte på øya.

Valet vert vurdert som eit politisk barometer for presidentvalet som skal haldast i 2023. I det politiske systemet på Kypros leier presidenten regjeringa, men blir vald direkte i eige val.

