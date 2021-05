Koronaviruset herjar i thailandske fengsel

utenriks

Hittil er det registrert nesten 25.000 koronasmitta i fengsla, der dei innsette no blir bedne om å bruke munnbind sjølv når dei søv.

Styresmaktene seier dei vurderer å lauslate fangar med underliggjande diagnosar, og dei har varsla auka testing og helsetilsyn.

Men tidlegare innsette seier at innsette ikkje har vorte informert om kor alvorleg smitteutbrotet er.

– Fangane har ikkje informasjon til å verne seg, seier Somyot Prueksakasemsuk, ein kjend aktivist som er skulda for å ha krenkt dei strenge lovene i landet mot majestetsfornærming.

Somyot slapp ut mot kausjon førre månad og seier at han ikkje vart testa for korona ein einaste gong dei ti vekene han var fengsla.

– Ikkje klar over risikoen

Han var ikkje redd for å bli smitta i fengselet fordi han ikkje var klar over kor stor risikoen var.

– Men no er eg så bekymra (for alle som framleis er innsett) … viss ein er inne i fengselet, er ein i fare. Det er uunngåeleg, seier han.

Utbrotet i fengsla har skote i vêret sidan det berre var registrert ti tilfelle for ein månad sidan, og smittebølgja har kapra førstesidene etter at fleire kjende aktivistar vart smitta.

Blant dei var studentleiaren Panusaya «Rung» Sithijirawattanakul, som var med på å arrangere ein serie demonstrasjonar i fjor med krav om politiske reformer. Ho testa positivt etter at ho slapp ut mot kausjon.

Tettpakka

Over 311.000 menneske sat tidlegare i år i fengsel i Thailand, ifølgje International Federation for Human Rights. Det er to og ein halv gong så mange som fengsla er bygde for.

Fire av fem fangar sit fengselet for brot av Thailands strenge narkotikalover, som gjer at ein kan sitje ti år i fengsel for berre eit par tablettar metamfetamin.

Mange celler er så tettpakka at ein del av dei innsette berre har ein halv meter å bevege seg på.

– Det er mindre plass enn i ei likkiste, sa justisminister Somsak Thepsutin til lokale medium i februar.

Tusen testa

I dei siste vekene er over 36.000 fangar testa for korona, og Somsak seier at mange med underliggjande sjukdommar kan lauslatast, kanskje som følgje av kongeleg benåding. Men dei må i karantene før dei slepp heilt ut.

Menneskerettsgrupper meiner at planen må gå lenger, og dei ber styresmaktene lauslate alle ikkje-valdelege innsette.

– Styresmaktene må redusere fengselsbefolkninga, dei som er innsett for politisk motiverte skuldingar og mindre alvorlege regelbrot, seier Brad Adams i Human Rights Watch.

(©NPK)