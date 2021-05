Kviterussland: Ryanair-pilotar bestemte sjølv å lande i Minsk

utenriks

Eit Ryanair-fly på veg frå Aten til Vilnius med den kviterussiske regimekritikaren Roman Protasevitsj om bord vart førre veke tvinga til å lande i Minsk, visstnok på ordre frå president Aleksandr Lukasjenko.

Makej seier i eit intervju med den russiske avisa Kommersant at mannskapet om bord vart åtvara om ein bombetrussel og at Ryanair og flyplasstyresmakta i Vilnius diskuterte i 14 minutt kva dei skulle gjere.

– På det tidspunktet var det ingen jagarfly i lufta. Dersom mannskapet hadde bestemt seg for å lande i Vilnius, kunne dei trygt ha passert grensa og landa i Vilnius, seier utanriksministeren i intervjuet attgitt av det russiske nyheitsbyrået Interfax.

Det var først etter avgjerda om å lande i Minsk, at jagarflya vart sende opp for å eskortere passasjerflyet, hevdar Makej. Han seier at det behovet for ei uavhengig undersøking og for å offentleggjere samtalane mellom mannskapet og flyplassen i Vilnius.

Kviterusslands forklaring på hendinga er at det vart retta ein bombetrussel mot flyet. Inga bombe vart funnen om bord, men den regimekritiske journalisten Roman Protasevitsj og den russiske kjærasten hans vart henta ut og sit no fengsla i Minsk.

Den internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAO skal etterforske omdirigeringen, som har vekt internasjonal fordømming, krav om lauslating og ført til utkasting av kviterussiske diplomatar frå Litauen og Latvia. EU har òg stengt luftrommet for kviterussiske flyselskap.

