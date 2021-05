Libanon har fått rapport frå Frankrike om Beirut-eksplosjonen

utenriks

Rettsstyresmaktene seier rapporten er nyttig i etterforskinga deira som går føre seg av eksplosjonen som skjedde i august, som også skadde fleire enn 6.000 av menneske. I tillegg vart det påført store skadar på bygningar og Beiruts mest kjende hamn.

Dei ønskjer ikkje å uttale seg om detaljane i rapporten.

Dagar etter eksplosjonen reiste franske rettsmedisinske ekspertar til Beirut for å bidra i etterforskinga. Dei har no sendt over rapporten sin.

Nesten ti månader etter eksplosjonen er det framleis ukjent kva som starta brannen i lageret som igjen førte til eksplosjonen.

Det ein veit er at nesten 3.000 tonn med ammoniumnitrat, eit svært eksplosivt materiale brukt i gjødsel, hadde vore lagra på feil måte ved hamna i fleire år.

Tidlegare denne månaden bad dommaren som etterforska eksplosjonen, Tarek Bitar, at land med satellittar stasjonert over Libanon, skulle gi styresmaktene bilete teke før og etter eksplosjonen, som kan hjelpe etterforskinga.

