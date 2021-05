Minst 50 drepne i angrep i Kongo

utenriks

– Minst 28 menneske vart drepne i landsbyen Boga, og minst 22 vart drepne i landsbyen Tchabi i provinsen i Ituri, opplyser gruppa Kivu Security Tracker (KST). Kivu er ein region aust i Kongo.

Angrepa skjedde natt til måndag, og ein lokal sivilsamfunnsleiar meiner gruppa Allied Democratic Forces (ADF) står bak. Islamistgruppa, som opphavleg er frå Uganda, har fått skulda for ei rekkje massakrar det siste halvtanna året.

To lokale tenestemenn seier til nyheitsbyrået AFP at angriparane slo til mot ein leir for fordrivne.

