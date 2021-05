Nevøen til den fremste fienden til Erdogan henta tilbake til Tyrkia med makt

utenriks

President Recep Tayyip Erdogan skuldar Gülen for å stå bak kuppforsøket mot han i 2016. Sidan den gong har tyrkiske styresmakter arrestert titusenvis av menneske som blir mistenkte for å ha band til Gülen, som var alliert med Erdogan inntil dei to vart politiske fiendar.

Det statskontrollerte nyheitsbyrået Anadolu tok måndag bilete av nevøen Salahaddin Gülen iført handjern og omgitt av to tyrkiske flagg. Det blir meldt at han vart henta tilbake til Tyrkia av agentar knytte til den tyrkiske tryggingstenesta MIT.

Det er uvisst kva land han vart arrestert i, og om styresmaktene i dette landet hadde gitt løyve til operasjonen.

Tyrkia skuldar Gülen-rørsla for å vere ein terrororganisasjon. Den islamske rørsla driv sosialt arbeid blant tyrkarar i ei rekkje land.

