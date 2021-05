Personvern-protest mot cookie-åtvaringar på nett

utenriks

Gruppa NOYB – ei forkorting for «none of your business» eller #«det har ikkje du noko med» – seier ho vil leggje fram over 5.000 utkast til klagar på det dei kallar «cookiebannerterror». Dei meiner alle spørsmåla har gjort internett til «ei frustrerande oppleving for brukarar over heile Europa».

Den Wien-baserte gruppa meiner at mange av bannera ikkje er i tråd med lovene til EU, inkludert personvernforordninga GDPR. Dei aktuelle bannera gir ikkje brukarane moglegheit til å svare enkelt «ja» eller «nei» til datainnsamlinga, slik lova krev. NOYB seier òg at designa ofte gjer det «ekstremt komplisert å klikke noko anna enn «aksepter'».

Klagene som er førebudde, skal verte sende til selskap i alle EU- og EØS-land unnateke Malta og Liechtenstein. Planen er å sende dei til relevante styresmakter i landa om rundt ein månad dersom selskapa ikkje sørgjer for at cookie-førespurnadene følgjer reglane.

– Å gjere folk så frustrerte at dei berre klikkar «OK» er eit tydeleg brot på GDPR. Lova pålegg bedrifter å leggje til rette for at brukarane kan uttrykkje sitt val, seier Max Schrems, ein av grunnleggjarane av NOYB.

Den austerrikske aktivisten har allereie kunne notere seg for fleire juridiske sigrar i personvernsaker. Mellom anna velta han ein stor avtale om datautveksling mellom EU og USA.

(©NPK)