Putin villig til å diskutere menneskerettar med Biden

Og det inkluderer «den dårlege behandlinga» av dei som står bak storminga av Capitol-bygningen i januar, seier Kreml måndag.

Dette kjem som eit svar på Bidens uttale søndag, der han sa han ville utfordre Putin på menneskerettane når dei to møtest i Genève.

Utanriksminister Sergei Lavrov fortalde pressa måndag at Russland ikkje vil vike unna å diskutere nokre spørsmål på toppmøtet, og at Putin kan ta opp temaet om storminga 6. januar til støtte for Bidens forgjengar Donald Trump.

– Vi vil sjølvsagt vere klare til å diskutere alt, inkludert problem som finst i USA, sa Lavrov til reporterar. Han la til at Russland overvakte «undertrykkinga» av dei som stod bak opprøret 6. januar.

Lavrov seier Russland ønskjer å snakke om å «verne rettane til opposisjonen» i USA.

Toppmøtet mellom dei to skjer på eit tidspunkt då spenninga mellom USA og Russland er høgare enn på mange år.

Forgiftinga av Aleksej Navalnyj, situasjonen i Ukraina og no sist Kviterussland som tvinga eit fly med ein dissident til å lande i Minsk, har òg bidrege til å forsure forholdet.

