Sju blir antekne å ha døydd i flystyrt i USA

Det vesle jetflyet styrta ved 11-tida lokal tid laurdag kort tid etter at det hadde teke av frå Smyrna flyplass i Tennessee. Det skulle til Palm Beach i Florida, opplyser brannvesenet i Rutherford County.

Blant dei anteke omkomne er Tarzan-skodespelar Joe Lara og kona hans, diettguruen Gwen Shamblin Lara.

Laurdag kveld gjekk redningsaksjonen over til søk etter anteke døde, og søndag ettermiddag vart det funne fleire flydelar og kroppsdelar i innsjøen.

Luftfartsstyresmaktene seier det var sju personar om bord i flyet, melder CNN.

Lara spelte Tarzan i filmen «Tarzan in Manhattan» frå 1989, og han spelte òg same rolle i TV-serien «Tarzan: The Epic Adventures» som vart sendt i åra 1996–1997.

