Skal forbetre WHO med ei rekkje reformer

utenriks

Helseministrar frå dei 194 medlemslanda møtest 29. november, og dei skal då drøfte ein mogleg internasjonal traktat for å ruste verda betre til å handtere pandemiar.

Dette skjer på eit tidspunkt der WHO strevar med å koordinere globale svar på koronapandemien.

Det uavhengige internasjonale panelet IPPR kom nyleg med sterk kritikk av WHO. Dei meiner koronakrisa vart forverra av ei rekkje dårlege avgjerder og altfor trege reaksjonar. Det er òg panelet som har tilrådd ei rekkje reformer og forbetringar av WHO.

Konkrete forslag skal bli utarbeidde og som forsamlinga for neste år skal vurdere. Medlemsland blir òg oppmoda til å gjere sin del og sørgje for å auke kapasiteten slik at dei kan oppdage nye «truslar», og dessutan kommunisere dette godt.

Berre to internasjonale traktatar har tidlegare vorte forhandla i regi av WHO i den 73-årige historia til organisasjonen: Rammekonvensjonen om tobakkskontroll i 2003, og dei internasjonale helseforskriftene i 2005.

