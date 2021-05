Stoltenberg: Justeringar når 30 land skal bli samde

utenriks

– Dei siste månadene har dei allierte drive nær og konstruktiv konsultasjon om Nato 2030, men vi har framleis ein jobb å gjere, seier Nato-sjefen måndag ettermiddag. Tysdag skal han leie to ministermøte på video – for utanriksministrar og forsvarsministrar – som ein del av førebuingane til toppmøtet i Brussel 14. juni.

Dit kjem òg USAs president Joe Biden, som skal på den første utanlandsreisa si sidan han flytta inn i Det kvite hus.

– Meir føreseielege verd

– Vi er alle samde om at vi må ta ambisiøse og framtidsretta avgjerder, strekar Stoltenberg under og tek opp att at målet med initiativet kjent som Nato 2030, er å førebu forsvarsalliansen for framtida.

– I ei meir uføreseieleg verd med meir konkurranse treng vi transatlantisk samhald, seier Nato-sjefen og trekkjer fram tre hovudpunkt:

– For det første skal vi styrkje samhaldet. Vi skal òg ha eit utvida perspektiv på tryggingsspørsmål og spele ei større rolle når det gjeld å sikre ein regelbasert verdsorden, seier Stoltenberg.

30 land skal bli samde

Han svarer lite konkret på spørsmål om kva som er endra i diskusjonane sidan han la fram forslaga sine i februar.

– Det er ein prosess der det er justeringar når 30 land skal bli samde, men retninga er den same. Ønsket om å vedta eit ambisiøst konkret program for å handtere ein ny tryggingspolitisk røyndom har stått seg godt gjennom prosessen, seier Nato-sjefen.

På toppmøtet er det òg meininga at arbeid med eit nytt strategisk konsept skal setjast i gang, med tanke på å vedta det på neste toppmøte.

– Dagens konsept er frå 2010 og inneheld mykje bra, men det har òg skjedd vesentlege endringar i dei tryggingspolitiske omgivnadene. Kina vart ikkje nemnd den gongen, og Russland vart omtalt som ein mogleg strategisk partnar. Det er det ingen som snakkar om lengre.

Ikkje berre forsvar

Nato-sjefen seier medlemslanda ser behovet for at Nato gjer meir for å handtere ei verd med nye og meir komplekse utfordringar.

– Dei er innforstått med at vi ikkje berre må gjere meir innan forsvar og avskrekking, men også må sjå på motstandsdyktigheit og infrastruktur. Vi må òg sjå på korleis vi kan sikre at vi beheld det teknologiske overtaket.

Stoltenberg seier Nato òg må ta omsyn til klimaendringane og korleis dei påverkar tryggingssituasjonen. I 2010 vart klimaendringane knapt nemnt som ei tryggingsutfordring.

Rom for andre saker

Sjølv om det viktigaste med møta på tysdag er å førebu toppmøtet, blir det òg tid til å ta opp enkelte andre saker, seier Stoltenberg og nemner utviklinga i Ukraina og Kviterussland og Nato framtidige engasjement i Afghanistan.

Alliansen har starta tilbaketrekkinga frå landet, og alle utanlandske styrkar skal etter planen vere heilt ute 11. september.

(©NPK)