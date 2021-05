Storbritannia vil hjelpe afghanarar som har jobba for britane

utenriks

Frykta for kva som vil skje når vestlege land trekker seg ut, breier seg blant dei mange som har vore knytte til Nato-styrkane, anten som tolkar, rådgivarar eller i andre funksjonar i kampen mot al-Qaida og Taliban.

Over 1.400 afghanske tolkar og familiane deira har allereie flytta til Storbritannia som ledd i eit busetjingsprogram. Regjeringa seier at ytterlegare 3.000 er venta. Reglane som kvalifiserer til å flytte, blir mjuka opp, og det vil bli lettare å ta med seg heile familien.

Forsvarsminister Ben Wallace seier at trusselen mot dei attverande stadig aukar og at det er fleire målretta angrep frå Taliban mot personar som har vore tilknytte utanlandske styrkar.

Til Sky News sa Wallace at det absolutt er på sin plass at britane står ved dei som har risikert livet for britiske soldatar i Afghanistan.

– Dei har ofra mykje for å passe på oss, no skal vi gjere det same, sa forsvarsministeren.

På det meste var det 10.000 britiske soldatar i Afghanistan, dei fleste i Helmand-provinsen sør i landet. Storbritannia avslutta kampoppdraget sitt i 2014, men har rundt 750 soldatar i landet for å hjelpe afghanske regjeringsstyrkar under trening.

Dei siste britiske soldatane skal forlate Afghanistan i september saman med soldatar frå USA og andre Nato-land, som Noreg. Nato-styrkane har stått i Afghanistan sidan terrorangrepa mot mål i USA 11. september 2001.

(©NPK)