Tsjekkisk politi vil tiltale statsministeren for å ha lurt til seg EU-pengar

Politiet mistenkjer at den 66 år gamle milliardæren overførte eit landbruksselskap ut av eigarselskapet sitt i 2007 slik at det kvalifiserte for EU-subsidiar til små bedrifter.

– Dokumentasjonen i saka vart overlevert statsadvokaten i dag, saman med innstillinga til politiet om tiltale. Statsadvokaten vil no sjå nøye på dokumenta for å vurdere om det skal takast ut tiltale, om etterforskinga skal avsluttast eller om saka skal handterast på ein annan måte, heiter det i ei fråsegn frå statsadvokaten i hovudstaden Praha.

Politiet bad om tillate mot Babis allereie i 2019, men ein statsadvokat meinte skuldingane var grunnlause. Riksadvokaten peikte på svake sider i vedtaket og opna saka mot Babis og assistenten Jana Mayerova på nytt seinare same året.

Babis insisterer på at han har overført forretningsimperiet sitt til to stiftingar for å unngå interessekonfliktar, men han er framleis registrert som eigar. Statsministeren er den femte rikaste i landet, ifølgje næringslivsmagasinet Forbes.

