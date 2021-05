WHO-sjef seier mykje arbeid står att for å få slutt på pandemien

utenriks

– Røyndommen er at vi framleis har mykje arbeid framfor oss for å få slutt på denne pandemien, sa WHO-sjefen.

Han sa òg at det er svært oppmuntrande at dødstal og smittetal held fram med å falle globalt, men at det «ville vore ein stor feil for alle land å tru at faren er over».

Ghebreyesus understreka kor viktig det er å følgje smittevernreglane med mellom anna handvask, halde avstand, bruke munnbind og sikre ei rettferdig fordeling av vaksinane.

Who har tidlegare kritisert fordelinga av vaksinar der rike land har sikra seg store mengder. Det fører til at unge og friske menneske har fått første dose allereie, medan fattige land ikkje eingong får vaksinert helsearbeidarane og risikogruppene sine.

– Ein dag, forhåpentleg om ikkje så lenge, kan vi leggje pandemien bak oss. Men dei psykologiske arra for dei som har mista sine kjære, helsearbeidarar som har vorte overarbeidde og dei millionane av menneska som har sete månadsvis med einsemd og isolasjon, vill vare, sa Ghebreyesus.

Deltakarane på møtet vart òg samde om å møte i november for å byrje å jobbe med nye reformer for WHO-organisasjonen for å sikre at verda er betre førebudd under neste pandemi.

(©NPK)