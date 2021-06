Åtte venezuelanske soldatar redda frå væpna grupper

utenriks

– Dei åtte soldatane vart kidnappa av illegale og væpna grupper frå Colombia og vart redda i ein militær operasjon, opplyser forsvarsdepartementet i Venezuela.

Soldatane vart angripne og tekne til fange 23. april i La Capilla i delstaten Apure. Dei får no helsetilsyn i hovudstaden Caracas, opplyser ein NGO.

Venezuelas forsvarsminister Vladimir Padrino López sa i midten av mai at dei hadde fått bevis på at soldatane var i live.

Venezuela peikar ikkje ut kva grupper som dei meiner står bak uroa, ut over at dei blir omtalte som «terroristar». Venezuela har tidlegare òg sett gruppene i samband med narkotikasmugling eller Colombias president Ivan Duque.

Tryggingskjelder i Colombia har opplyst at det etter all sannsyn dreier seg om utbrytarar frå ho no oppløyste Farc-geriljaen. Venezuelas president Nicolás Maduro har innrømt at dette er mogleg.

Det har vore samanstøytar i grenseområda mellom landa i om lag to månader, og fleire tusen sivile har flykta til Colombia som følgje av kampane.

