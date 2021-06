Biden besøkjer Tulsa 100 år etter massakre

utenriks

Det er venta at Biden vil offentleggjere tiltak for å redusere økonomisk forskjell mellom svarte og kvite. Det kvite hus seier dei vil ta tak i forskjellar når det gjeld eigedom.

Dei vil mellom anna òg kunngjere at fleire føderale kontraktar skal gå til små bedrifter med vanskelegstilte eigarar.

Fleire hundre drepne

Tulsa-massakren vart lenge ikkje teken med i amerikanske historiebøker og vart i stor grad gløymt. Dei siste tiåra har medvitet og merksemda rundt den grufulle valden auka igjen.

Mellom 31. mai og 1. juni 1921 gjekk ein kvit mobb laus på det svarte nabolaget Greenwood i Tulsa i Oklahoma. Anslaga for kor mange som vart drepne, varierer veldig, men Røde Kors meinte talet var nærare 300.

Massakren vart utløyst av ei mindre hending, der den svarte mannen Dick Rowland vart arrestert og mistenkt for å ha prøvd å valdta ei kvit kvinne.

Ryktespreiinga om det som seinare viste seg å vere ei uskuldig hending, førte til at ein rasande kvit mobb samla seg for å lynsje Rowland.

Ville unngå lynsjing

Rykta om at han skulle lynsjast, førte til at ei gruppe svarte menn tok til våpen og drog til politistasjonen for å redde han. Det vart losna skot, og deretter eskalerte det veldig.

Godt over 1.200 leilegheiter og forretningar, og dessutan kyrkjer, skular og eit sjukehus, vart øydelagde. 800 såra vart sende til sjukehus, og omkring 10.000 vart heimlause.

Rasisme og sosiale forskjellar var blant dei viktigaste temaa under presidentvalet i fjor, der Biden vann med overveldande støtte frå afroamerikanarar.

