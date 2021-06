Britisk etterretning stemplar lab-teori som «truleg»

utenriks

Etterretningstenestene vurderer sannsynet for teorien som «tenkjeleg». Før hadde dei stempla han som «lite sannsynleg», melder avisa The Sunday Times. Kinesiske styresmakter har heile tida avvist denne teorien.

Vaksineministeren i Storbritannia, Nadhim Zahwai, seier at Verdshelseorganisasjon (WHO) må få lov til å etterforske opphavet til koronaviruset for fullt. Fleire politikarar i England har òg teke til orde for å få ein nøye gjennomgang av lab-teorien.

Førre veke bad president Joe Biden amerikansk etterretning om å granske teorien om at koronaviruset spreidde seg frå eit laboratorium i Wuhan i Kina.

Bakgrunnen var ei sak i avisa Wall Street Journal, der det med tilvising til ein amerikansk etterretningsrapport vart blåst nytt liv i denne spekulasjonen.

