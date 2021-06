Håp om å setje i verk EUs økonomisk redningsplan i juni

utenriks

– EU er no i stand til å skaffe den nødvendige finansieringa for den sosiale og økonomiske gjenreisinga i Europa, seier Antonio Costa, statsministeren i Portugal, som for tida leier rådet.

Den gigantiske redningsplanane på 750 milliardar euro vart utarbeidd i juli i fjor. Planen var likevel avhengig av grønt lys frå alle 27 medlemsland før kommisjonen kunne starte lånefinansieringa av planen.

EU-kommisjonen kan no gå til kapitalmarknadene og låne pengane for å finansiere planen i namnet til EU-landa, opplyser Costa.

Det blir for første gong etablert ei felles gjeld for alle medlemslanda. Det blir gjort for å redusere lånekostnadene for dei fattigaste medlemslanda, eit tiltak som i lang tid vart motarbeidd av medlemslanda som blir rekna som meir nøysame.

– Regjeringane og nasjonalforsamlingane har utvist solidaritet og ei sterk ansvarskjensle, seier Costa.

– Vi har ikkje råd til å kaste bort meir tid. Vi må sikre ei rask godkjenning av den første redningsplanen innan slutten av juni, legg han til.

Frankrikes europaminister Clement Beaune seier til avisa Les Echos at EU vil ta kontakt med store internasjonale og europeiske bankar frå tysdag av.

Austerrike og Polen var dei siste landa til å vedta den felles gjeldsordninga. Spania og Italia, som begge har vore svært hardt ramma av koronapandemien, er landa som får mest gjennom ordninga. Dei to landa får nærare 70 milliardar kvar.

