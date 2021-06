Kjøttindustrigigant utsett for dataangrep i USA

utenriks

Angrepet som vart oppdaga søndag, slo ut serverar som støttar IT-systema til JBS i USA og Australia, opplyser JBS USA.

Det brasilianske selskapet seier at alle ramma system er slått av, at styresmaktene er orienterte og at selskapets eigne IT-tilsette og eksterne ekspertar handterer angrepet.

JBS har verksemd i USA, Australia, Canada, Europa, Mexico, New Zealand og Storbritannia.

I mai vart oljerøyrleidningen Colonial Pipeline, som fraktar nærare halvparten av bensinen og anna drivstoff som blir brukt på den folkerike austkysten i USA, angripne og nedstengde. Det enda med at Colonial Pipeline betalte drygt 36 millionar kroner i løysepengar for at drifta kunne takast opp att.

(©NPK)