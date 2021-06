Koronarelaterte dødsfall stig i Tyskland

utenriks

Det siste døgnet vart det registrert 1.785 nye koronasmitta. Same dag førre veke var talet 1.911 smitta, ifølgje Robert Koch-instituttet. Det er uklart kva auken kjem av.

Talet på smitta per 100.000 innbyggjar dei siste sju dagane i Tyskland har òg stige noko. Tal frå helsestyresmaktene viser at det var 35,2 nye smitta per 100.000 innbyggjar førre veke. Dagen før låg det på 35,1, og veka før der igjen 58,4.

Sidan starten av pandemien har RKI registrert 3.682.911 smittetilfelle. Dei trur likevel at det faktiske talet er høgare, sidan mange tilfelle ikkje blir oppdaga.

Totalt er det registrert 88.595 koronarelaterte dødsfall i Tyskland sidan pandemien starta.

(©NPK)