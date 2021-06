Libysk krigsherre polerer det politiske imaget sitt

utenriks

Den neste sjansen til den tidlegare generalen er i valet i desember, og no prøver han å endre framtoning slik at han kan sikre seg gunsten til veljarane og framleis spele ei mektig rolle i landet, ifølgje analytikarar.

– Han håpar valet vil sikre han ein politisk siger etter dei militære nederlaga hans, seier professor i internasjonale relasjonar, Miloud el-Hajj.

Haftar dukka opp som ein viktig aktør i Libya etter at Muammar Gaddafi vart styrta av NATO-støtta opprørarar i 2011.

Basen hans var aust i landet, og i over eitt år kjempa styrkane hans for å ta over hovudstaden Tripoli lenger vest. Då dei i juni i fjor gjekk på eit større nederlag og måtte trekke seg tilbake, bana det veg for FN-støtta fredsavtalar, ei samlingsregjering og landsomfattande val, som skal haldast i desember.

Demde opp for islamisme

Feltmarskalken har vorte verdsett som eit viktig bolverk mot ytterleggåande islamistar, og dei siste åra har han bygd ein solid maktbase ved hjelp av støtte frå mektige klanar aust i landet.

Blant landa som satsa korta sine på Haftar og ikkje den FN-støtta regjeringa i Tripoli, var Egypt, Dei sameinte arabiske emirata og Russland.

Men to år etter at hans eigen libyske nasjonalhær sette i verk ein offensiv for å styrte regjeringa, er landskapet eit heilt anna.

I oktober i fjor kom ei formell våpenkvile på plass etter forhandlingar i FN-regi. Det leidde fram til ei overgangsregjering som fekk i oppgåve å samle dei splitta institusjonane i landet, starte gjenoppbygging og førebu eit val i desember 2021.

Haftar heldt ein låg profil gjennom samtalane, men dei siste vekene har han vendt tilbake til offentlegheita. På valmøte har han mellom anna lova å byggje tre nye byar og tusenvis av bustader for familiane til «martyrar».

– Tonen og språket har endra seg. Han har bytt den militære forteljinga ut med løfte om å betre livet til folk, seier Hajj.

Klanane ofra sønene

Haftar bygde maktbasen sin rundt den nest største byen i Libya, Benghazi, staden der opprøret mot Gaddafi starta. Klanane forsynte Haftar med mesteparten av krigarane som trongst i dei ulike offensivane hans.

Men i dag har han mista støtta, ifølgje den libyske analytikaren Mahmoud Khalfallah.

– Han nyt ikkje lenger den udiskutable støtta frå stammane, som skuldar han for å ha involvert sønene deira i krigen der mange døde for ingenting, seier Khalfallah.

– Han veit at dei ikkje lenger stoler på han, og at dei ikkje ville ofra sønene sine igjen for ein ny krig, seier han.

Libya-spesialisten Jalel Harchaoui er samd. Trass i fleire forsøk har Haftar ikkje greidd å vinne att gunsten til klanleiarane.

– Finansane hans har tørka inn, og håpet om ei territoriell utviding i vest har vorte blokkert, seier Harchaoui.

Jaga islamistar

Haftar har spelt ein omstridd, men viktig rolle sidan kaoset braut ut i Libya etter at Gaddafi vart styrta.

Før han prøvde å ta kontroll over hovudstaden Tripoli, greidde han å jage ytterleggåande islamistar frå byen Dama, som også ligg i aust. I 2019 kopierte han suksessen og gjorde det same i den oljerike ørkenen i sør.

Men i dag er òg dei utanlandske støttespelarane til Haftar på vakt. Også dei satsar no på den nye mellombelse regjeringa.

– Dei utanlandske støttespelarane hans har forstått at den politiske prosessen er den einaste moglege løysinga for å sikre interessene til Libya, seier Harchaoui.

Fryktar spoiler-mentalitet

Ein europeisk diplomat seier at om sentrale aktørar som Haftar blir ekskluderte frå den politiske prosessen, risikerer dei å dukke opp som såkalla «spoilerar» – personar som har som fremste interesse er å undergrave forsøket på å stabilisere landet.

Det er framleis uvisst om Haftar vurderer å stille som presidentkandidat sjølv eller om han vil støtte ein annan kandidat, opplyser analytikaren Hamish Kinnear frå Verisk Maplecroft.

Men om valet blir utsett, er det stor fare for at Haftar vil bruke dette som eit påskot til å skulde overgangsregjeringa for å vere ulovleg. Då kan han òg komme til å vurdere å ta opp att ein væpna konflikt, meiner Kinnear.

– Haftar er ikkje like mektig som han var, seier Kinnear.

