Mallorca mjuknar opp koronarestriksjonane

utenriks

Avgjerda kom måndag, og det nattlege portforbodet mellom midnatt og klokka 6 blir fjerna søndag, opplyser styresmaktene.

Det er ei etterlengta avgjerd for øya som lokkar med strandliv på dagen og eit yrande uteliv på kveldstid. På grunn av høge smittetal har Mallorca i mange månader kravd at folk held seg heime eller på hotellet på natta.

Smitten per 100.000 innbyggjar er no nede på 17,4 dei siste sju dagane, noko som er lågare enn store delar av Europa. Om lag 40 prosent av innbyggjarane på øya har fått minst éin dose med koronavaksine, og nærare 18 prosent er fullvaksinerte.

Lettane betyr òg at grupper opp til 15 personar kan møtast utandørs, medan talet er 10 for samlingar innandørs. Påbodet om munnbind blir vidareført, sjølv om det er unntak for når folk et, røykjer, trenar eller er på stranda.

Mallorca kjem òg til å framleis krevje eit vaksinebevis eller ein fersk, negativ koronatest ved innreise i fleire veker framover.

(©NPK)