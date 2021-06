Mannskapet på skipet som brann utanfor Sri Lanka blir avhøyrt

utenriks

Avhøyra byrja med kapteinen og maskinsjefen på skipet måndag på hotellet der dei begge sit i karantene. Ifølgje politiet har dei avhøyrt tre frå mannskapet så langt.

Konteinarskipet X-Press Pearl, som ligg ankra opp utanfor hamna i Colombo, byrja å brenne for tolv dagar sidan. Det frakta 25 tonn med salpetersyre og store mengder plastråstoff.

Tusenvis av militær- og tryggingspersonell reinsar framleis Negombo-stranda, 40 kilometer nord for Colombo, for store mengder plastavfall og anna vrakgods frå det forbrunne skipet. Stranda er populær blant turistar, og området utanfor blir òg nytta flittig av fiskarar. No blir det frykta at stranda er øydelagd.

Hendinga blir omtalt som ein av dei verste økologiske katastrofane på øya til sjøs nokosinne.

Framleis stig det tung svart røyk opp frå skipet, og brannmenn jobbar framleis på staden. Fartøyet er framleis for varmt til at det er mogleg å gå om bord.

Den marine miljøvernstyresmakta i landet, MEPA, meiner kapteinen visste om ein lekkasje av salpetersyre allereie 11. mai, lenge før skipet kom til Sri Lanka. Styresmaktene i landet kjem truleg til å saksøkje eigarane av skipet, og dessutan mannskapet, for skadane hendinga har ført til.

