Namibiske folkegrupper avviser tysk avtale

utenriks

Ei forsamling av leiarar frå hereroane og namaane krev at den planlagde signeringa av avtalen mellom Namibia og Tyskland blir utsett. Tyskland har foreslått å betale 1,1 milliardar euro – drygt 11 milliardar kroner – i erstatning over dei neste 30 åra.

«Uakseptabelt», «ei hån mot eksistensen vår» og «ei sjokkerande avsløring» er nokre av kommentarane frå representantane i høvdingrådet, ei forsamling som blir anerkjend av regjeringa i Namibia. Det «fornærmande beløpet» blir avvist.

Rådet set samtidig pris på at den tyske regjeringa innrømmer folkemord og tek på seg ansvar for hardferda som vart gjord for over 100 år sidan i det sørvestafrikanske landet. Tyskland planlegg òg å be om tilgiving. Men erstatninga må altså reforhandlast, meiner rådet.

