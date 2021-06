Paven strammar inn lover mot seksuelle overgrep

utenriks

Den katolske kyrkja la tysdag òg fram retningslinjer for straff for prestar som gjer overgrep mot barn. Presten vil i så fall miste embetet og bli gitt «anna passande straff».

I tillegg til at lova no inkluderer eit eksplisitt forbod mot at prestar misbruker stillinga si og gjer overgrep mot vaksne, kan òg lekfolk som jobbar i kyrkja, blir straffa for overgrep mot vaksne og barn. Lova fjernar mykje av skjønnet biskopar og andre leiarar hittil har kunna bruke i handteringa av overgrepssaker, noko som ofte har ført til at slike saker er dyssa ned eller ignorerte. No kan kyrkjeleiarar stillast til ansvar dersom dei ikkje gjer grundige undersøkingar og straffer prestar som bryt forbodet.

Dette var dei viktigaste av fleire endringar som vart presenterte tysdag. Målet er å ta tak i manglar ved kyrkjeretten, som råkar 1,3 milliardar katolikkar. Endringa trer i kraft i desember.

