Ifølgje anslaget frå EUs statistikkbyrå Eurostat auka energiprisane med heile 13,1 prosent og bidrog til at den generelle inflasjonen ligg an til å lande på 2 prosent. Prisnivået for tenester og industrivarer auka med høvesvis 1,1 prosent og 0,9 prosent. Mat, alkohol og tobakk var 0,6 prosent dyrare enn i mai i fjor.

I dei tolv månadene fram til april auka prisane i eurosona med 1,6 prosent.

