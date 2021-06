utenriks

Stepan Latypov (41) brukte truleg ein penn då han påførte seg sjølv skadar i retten i Minsk. Menneskerettsgruppa Vjasna trur han prøvde å ta sitt eige liv.

Videoar lagt ut på nettet viser at Latypov vart boren inn i ein ambulanse etter hendinga.

Under rettsmøtet sa Latypov at han hadde vorte sett under stort press i perioden han har vore fengsla. Han er mellom anna tiltalt for å ha laga protestsymbol og for å ha motsett seg politiet, og han risikerer opptil ti års fengsel.

