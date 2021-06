Sterkt første kvartal for Brasils økonomi

utenriks

Ekspertar hadde i forkant trudd på ein økonomisk vekst på 0,7 prosent i årets tre første månader. Økonomien vart hardt ramma av pandemien med 4,1 prosents nedgang i bruttonasjonalprodukt i 2020.

Veksten er likevel i ferd med å minke. Etter å ha falle 9,2 prosent i andre kvartal i fjor, henta økonomien seg inn i igjen med 7,8 prosent i tredje kvartal og 3,2 prosent i fjerde kvartal.

Veksten er i stor grad driven av gjenopningstiltak både på statleg og lokalt nivå, men epidemiologar har åtvara mot at gjenopninga har gått for raskt, og at risikoen for ei tredje bølgje er stor.

Brasil er eitt av dei hardast ramma landa i verda med meir ein 460.000 dødsfall.

(©NPK)