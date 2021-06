Sverige startar gjenopninga

utenriks

I tillegg får innandørskonsertar no ha publikum på opptil 50 personar, mot tidlegare åtte. Fotballkampar får ha maks 500 tilskodarar og restaurantar kan vere opne til 22.30 med maks fire personar per bord.

Planen til regjeringa består av fem trinn. Viss smitten går ned, kan neste steg blir teke 1. juli. Då kan til dømes inntil 3.000 sitjande tilskodarar blir tillate på fotballkampar.

Frå midten av juli kan restriksjonar på kor mange menneske det kan vere i butikkar, treningssenter, frisørsalongar og symjehallar blir oppheva.

Sverige har i dag 306 smitta per 100.000 innbyggjar dei siste 14 dagane. For å gå over til trinn to, vil den svenske regjeringa at talet skal liggje på under 200.

(©NPK)