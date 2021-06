WFP: Over 90 prosent i Tigray treng naudhjelp

utenriks

– Totalt 5,2 millionar menneske, tilsvarande 91 prosent av befolkninga i Tigray, treng naudforsyning av mat på grunn av konflikten, seier WFP-talsmann Tomson Phiri.

FN har tidlegare åtvara om at det er stor risiko for hungersnaud i Tigray dersom ikkje hjelpa til området blir trappa opp dei neste to månadene.

Over eit halvt år har gått sidan statsministeren i Etiopia, Abiy Ahmed, starta det han kalla ein rask militæroperasjon i Tigray-regionen. Meldingar om lovbrot gjort av etiopiske og eritreiske styrkar der, mellom anna massakrar og valdtekter, har ført til internasjonale fordømming.

(©NPK)