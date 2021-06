WHO droppar landsnamn i omtale av virusvariantar

utenriks

Fram til no har virusvariantane anten vorte omtalte ved den tekniske talkoden deira eller etter kvar variantane først vart oppdaga.

I håp om å lage eit meir rettferdig og forståeleg system, vil WHO referere til dei mest frykta og smittsame variantane med bokstavar frå det greske alfabetet.

Den første av desse virusvariantane, som først vart oppdaga i England og også er kjende som B.1.1.7, skal no omtalast av WHO som «alfavarianten». Den andre, som oppstod i Sør-Afrika og har koden B. 1.351, blir dermed omtalte som «betavarianten».

Virusvarianten som vart oppdaga i Brasil, får namnet «gamma», medan den fjerde varianten frå India skal omtalast som «delta». Framtidige variantar som blir rekna som meir smittsame og gir grunn til bekymring, skal omtalast med dei etterfølgjande bokstavane i det greske alfabetet.

WHO seier ei gruppe ekspertar har utvikla det nye systemet og at det ikkje skal erstatte dei vitskaplege terminologiane, men organisasjonen håpar at endringa i namnegivinga skal gjere det enklare å seie og hugse dei ulike variantane.

