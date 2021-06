Danmarks statsminister: Allierte skal ikkje overvakast

utenriks

Det uttalte ho onsdag på eit kort pressetreff i samband med avslutningsdebatten i Folketinget.

Uttalen fall etter at det har komme opplysningar om at den amerikanske etterretningstenesta NSA har spionert på allierte via internettkablar som går gjennom Danmark.

– Det kan ikkje skje systematisk overvaking av allierte, sa Frederiksen.

På spørsmål om kva ho vil gjere for å rette opp igjen forholdet til allierte som har vorte utsette for spionasje, svarte ho:

– Eg trur ikkje det er korrekt framstilt at det er behov for å rette opp igjen forholdet til Frankrike eller Tyskland. Vi har ein løpande dialog. Det har vi òg på etterretningsområdet, sa Frederiksen.

Franske president Emmanuel Macron, regjeringssjefen i Tyskland, Angela Merkel, og statsministeren til svenskane, Stefan Löfven, har uttalt at dei forventar ei forklaring.

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) gav løyve til at USA kunne bruke danske internettkablar. Nyleg melde fleire medium at vestlege allierte var mål for spionasjen, noko som har gjort at saka har blussa opp på nytt.

Det er uvisst om det framleis går føre seg overvaking av allierte. Saka vart beskriven i ein intern rapport frå FE i 2015.

