Den danske statsministeren med tiårsplan for landet

Statsministeren i Danmark, Mette Frederiksen, seier det er snakk om ein ambisiøs reformplan. Ho fortalde om planen i Folketinget onsdag.

Dei store avgjerdene under koronakrisa skal avløysast av store avgjerder om dei «strukturelle utfordringane for dansk økonomi og for vårt samfunn som heilskap», sa ho.

Frederiksen skrytte av handteringa av koronapandemien, og sa at landet no «har klart det». Ho la til at Danmark no har eit betre utgangspunkt «enn nokon turte å håpe på under dei mørke vekene i 2020», og at danskane no må sjå framover.

