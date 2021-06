utenriks

Forlenginga vil gi nok tid til at stimuleringstiltak for å styrkje økonomien tilbake til same nivå som før koronakrisa, verkar, opplyste EU-kommisjonen onsdag.

– Oppgangen er framleis ujamn og uvissa er framleis høg, slik at den økonomiske politikken må støttast både i 2021 og 2022, sa visepresidenten i EU-kommisjonen, Valdis Dombrovskis.

