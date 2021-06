Elefantar på kaotisk vandring i Kina

utenriks

I løpet av den siste veka har flokken tømt ein vasstank, ete seg mette på ei maisavling og brote seg inn i ein låve der dei åt det dei fann av mat, melder den statlege kringkastaren CCTV.

Det er uklart kvifor dei ville elefantane, som er ei freda dyreart i Kina, forlét naturreservatet Xishuangbanna i Yunnan-provinsen. Det er så langt ikkje klart kvar elefantane tek vegen vidare.

Men sidan april har flokken på 15 dyr tilbakelagde ei strekning på 500 kilometer. Dei har vorte følgde tett av både lokalbefolkning og representantar for styresmaktene. Hundrevis av folk har vorte mobilisert for å ta vare på folks tryggleik.

Tysdag var flokken i ein by berre 20 kilometer unna provinshovudstaden i Yunnan. Ekspertar meiner at leiaren for flokken har leidd dei på avvegar. Det er sjeldan at elefantar flyttar seg over så lange strekningar.

Sidan midten av april har elefantane øydelagt 56 hektar med avlingar, om lag ein halv kvadratkilometer, og skadane blir anslåtte til å vere på rundt 8,8 millionar kroner.

