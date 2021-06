Herzog vald til president i Israel

utenriks

Herzog fekk 87 stemmer i avstemminga blant dei 120 folkevalde i nasjonalforsamlinga Knesset onsdag. Motkandidaten Miriam Peretz fekk 26 stemmer.

Han overtek etter sitjande president Reuven Rivlin 9. juli, skriv Haaretz.

Herzog blir den ellevte presidenten i landet. Presidenten i Israel har først og fremst ein symbolsk funksjon.

Før valet på onsdag hadde israelske medium framheva forskjellane mellom kandidatane.

Miriam Peretz vart fødd i Casablanca i Marokko og kom til Israel som barn. To av sønene til den 67 år gamle læraren vart drepne medan dei tenestegjorde i det israelske forsvaret (IDF). Ho vart sett på som den mest audmjuke av dei to kandidatane og vert respektert av mange for trua si.

Sekulære Isaac Herzog vart rekna som favoritt før valet på onsdag. Han er fødd i Tel Aviv og har lenge vore aktiv i politikken. I 2018 vart han styreleiar i hjelpeorganisasjonen Jewish Agency, som mellom anna hjelper jødar som vil flytte til Israel. Faren hans Chaim Herzog var president i Israel frå 1983 til 1993, og bestefaren hans Yitzhak Halevi Herzog var ein framståande rabbinar.

Isaac Herzog gjekk gradene i det israelske Arbeidarpartiet, frå å vere statssekretær i regjeringa til statsminister Ehud Barak frå 1999 til 2000, via ulike statsrådspostar, inntil han vart leiar for partiet i perioden 2013–2018.

(©NPK)