IEA snur om oljeprisen – trur på auka etterspurnad tidlegare

– Det kan godt tenkjast at etterspurnaden om eit år eller så er tilbake til nivået som var før krisa, seier administrerande direktør Fatih Birol i IEA til Bloomberg.

Det er eit anna signal enn det energibyrået kom med i rapporten sin i mars. Der vart det varsla at etterspurnaden ikkje ville vere tilbake på eit normalt nivå før 2023.

Birol peikar på den sterke økonomiske gjenreisinga i USA, Kina og Europa som årsaka til at IEA endrar syn.

I fjor fall etterspurnaden etter olje med om lag 9 prosent, som svarer til nærare ni millionar fat olje dagleg. I førre månadsrapport spådde IEA rekordlåg etterspurnad for olje også i år, mellom anna på grunn av lite flytrafikk.

No varslar IEA at lettar i koronarestriksjonar og auka reiseaktivitet kan føre til mangel på olje i andre halvår i år. Birol seier oljeprisen, som ligg på litt over 70 dollar fatet for nordsjøolje, kan stige ytterlegare dersom ikkje Opec og andre oljeproduserande startar opp igjen utvinninga som vart stansa på grunn av pandemien.

Tysdag vart oljekartellet Opec og fleire andre oljeproduserande land samde om å auke oljeproduksjonen dei neste månadene, men det er førebels uvisst kva som skjer etter det.

