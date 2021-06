utenriks

– Fem år med framgang i innsatsen for å utrydde fattigdom blant arbeidande er borte, står det i rapporten frå ILO.

Ifølgje dei kan 108 millionar fleire arbeidarar i verda no bli kategoriserte som «fattige» eller «ekstremt fattige», målt mot situasjonen i 2019.

Dei legg til at koronapandemien har ført til at løna går ned og at tilgangen til gode jobbar forsvinn.

