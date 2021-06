Irans marine seier besetninga er i tryggleik etter skipsbrann og forlis

utenriks

Forsynings- og logistikkfartøyet Kharg byrja å brenne tysdag i nærleiken av hamna i Jask, nær innseglinga til Hormuzsundet. Marinen seier sløkkingsarbeidet gjekk føre seg i 20 timar før skipet sokk.

Besetninga kom seg trygt av skipet, opplyser den iranske marinen.

Evakuering

Det statlege nyheitsbyrået IRNA melde først at redningsoperasjonen for Kharg hadde «slått feil», utan at det vart gitt nærare detaljar om kva dette innebar. Seinare kom meldinga om at skipet hadde sokke.

I sosiale medium i Iran er det delt bilete av det som skal vere mannskapet på Kharg som evakuerer fartøyet i redningsvestar medan skipet brenn bak dei.

Satellittbilete viser skipet vest for Jask tysdag. Amerikanske satellittar som overvaker brannar frå verdsrommet, oppdaga ein brann ved Jask som starta like før den første nyheitsmeldinga om ulykka. Nyheitsbyrået Fars melde om brannen klokka 2.25. Marinen har førebels ikkje sagt noko om kvifor det byrja å brenne om bord.

Bygget i Storbritannia

Kharg var eitt av få skip i den iranske marinen som kunne forsyne andre fartøy til havs. Det kunne òg frakte tung last og ha helikopter om bord.

Skipet vart bygd i Storbritannia og sjøsett i 1977, men vart først sett i teneste i 1984 etter langvarige forhandlingar i kjølvatnet av den islamske revolusjonen i Iran i 1979. Det over 200 meter lange fartøyet var kalla opp etter øya der det ligg ein stor iransk oljeterminal.

Tapet av Kharg er den siste i ei rekkje ulykker for den iranske marinen. Under ei militærøving i 2020 trefte ein rakett ved ein feil eit marinefartøy, også dette i nærleiken av Jask. 19 av mannskapet mista livet og 15 vart skadde. I 2018 sokk eitt av skipa til marinen i Kaspihavet.

