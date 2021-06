Israel vel ny president

utenriks

Den nye presidenten blir innsett i ein seremoni 9. juli. Før valet på onsdag har israelske medium framheva forskjellane mellom kandidatane.

Miriam Peretz vart fødd i Casablanca i Marokko og kom til Israel som barn. To av sønene til den 67 år gamle læraren har vorte drepne medan dei tenestegjorde for det israelske militæret (IDF). Ho blir sett på som den mest audmjuke av dei to kandidatane og blir respektert av mange for trua si.

Det er sekulære Isaac Herzog som blir rekna som favoritt før valet på onsdag. Han er fødd i Tel Aviv og har lenge vore aktiv i politikken. I 2018 vart han styreleiar i hjelpeorganisasjonen Jewish Agency, som mellom anna hjelper jødar som vil flytte til Israel. Faren hans, Chaim Herzog, var Israels president frå 1983 til 1993.

(©NPK)