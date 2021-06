Kjøttindustrikjempe tek opp att produksjonen i USA etter dataangrep

utenriks

Angrepet på søndag mot JBS USA slo ut serverar som støttar IT-systema til JBS i USA og Australia og ramma dermed produksjonen i desse landa.

– Vi har ein plan for å handtere slike saker. Dei aller fleste anlegga for foredling av biff, svinekjøtt, fjørfe og ferdigmat vil vere i drift i morgon, opplyser JBS-sjefen i USA, Andre Nogueira.

Det kvite hus sa tysdag at det truleg er ei russisk gruppe som står bak det omfattande dataangrepet.

Tidlegare same dag opplyste ei fagforeiningskjelde at to skift ved anlegget til selskapet i Colorado, det største i USA, var avlyst. Det same var tilfelle ved fleire anlegg i Cananda måndag og tysdag.

I Australia har tusenvis av tilsette gått to dagar utan arbeid, og det kan ta fleire dagar før produksjonen blir teken opp att, ifølgje ei regjeringskjelde. Brasilianske JBS er det største selskapet i Australia innan kjøtt- og matforedling med 47 slakteri og fabrikkar.

JBS har òg verksemder Europa, Mexico, New Zealand og Storbritannia.

(©NPK)