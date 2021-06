Mexico justerer opp tala på koronadøde

utenriks

Oppjusteringa vart gjort av ei gruppe legar og blir ikkje tillagd stor verdi sidan styresmaktene sjølv har erkjent at det reelle dødstalet knytt til koronapandemien i Mexico er langt høgare.

Fordi Mexico i lita grad har utført koronatestar, har mange av dei 126 millionane i landet innbyggjarar døydd heime eller aldri vorte testa.

Styresmakta justerer dødstala anten ved at ei gruppe legar gjennomgår journalane til pasientar eller ved at det blir gjort datasøk i dødsattestar for å finne ut om det er nemnt symptom på covid-19.

Dataanalysane av overdødelegheita knytt til covid-19 gir eit dødstal på 350.088 og gir Mexico eitt av dei høgaste dødstala per innbyggjar i verda.

Brorparten av dei nyklassifiserte koronadødsfalla – 3.924 av 4.272 er frå den første smittebølgja mellom mars og juni i fjor.

(©NPK)