Nintendo opnar museum i Japan

utenriks

Det såkalla Nintendo-galleriet skal etter planen opnast i Kyoto, der selskapet har hovudkontoret sitt.

Dei pussar opp ein gammal fabrikk som skal forvandlast til spelemuseum. Historia og produkta til Nintendo skal etter planen visast fram på utstilling om tre år.

– Nintendo har diskutert moglegheita for å byggje eit galleri som kan formidle produktutvikling gjennom historia og filosofien med publikum, seier firmaet i ei fråsegn.

Firmaet er mest kjent for Super Mario Bros-spela, som vart lanserte i 1985, to år etter at dei byrja å selje Nintendo Entertainment System-konsollane.

(©NPK)