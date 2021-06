Semje i EU om nye skattereglar for internasjonale selskap

utenriks

Det nye direktivet vil gjelde for internasjonale selskap med ei årleg omsetning på meir enn 750 millionar euro, tilsvarande 7,6 milliardar kroner.

Selskapa må frå no av leggje fram informasjon om overskot, talet på tilsette og kor mykje skatt dei betaler i kvart EU-land i tillegg til land på EUs liste over skatteparadis.

Avtalen må formelt godkjennast av EU-parlamentet og EU-rådet før reglane trer i kraft. Portugal, som for tida leier rådet, hyllar semja som eit stort skritt i retning rettferdig skattlegging.

Semja kjem samtidig som president Joe Biden i USA prøver å få gjennomslag globalt for ein minsteskatt på 15 prosent for internasjonale selskap.

Portugals finansminister Pedro Siza Vieira viser til at EU taper om lag 50 milliardar euro i skattesvik årleg og seier at direktivet vil sørgje for meir økonomisk openheit.

Transparency International EU er derimot skuffa over avtalen og seier tiltaka ikkje går langt nok. Organisasjonen ber medlemslanda droppe avtalen og vende tilbake til forhandlingsbordet.

– Å vedta dette direktivet vil berre innebere skatteopenheit i namn. Det vil ikkje gjelde dei fleste selskap, og skattesviket vil halde fram, heiter det i ei fråsegn.

