Vêrfenomenet La Niña er over for denne gongen

utenriks

La Niña er ein tilstand med uvanleg låge overflatetemperaturar i det sentrale og austlege Stillehavet nær ekvator. Vekslinga mellom El Niño og La Niña påverkar vêret over stor del av jorda, og begge fenomena gir utslag på den globale middeltemperaturen.

Dei mellombelse globale kjølande effektane til La Niña var ikkje nok til å hindre at 2020 vart eitt av dei tre varmaste åra som er registrerte.

WMO understrekar at alle naturlege klimahendingar no skjer parallelt med dei menneskeskapte klimaendringane, som aukar temperaturane globalt, forverrar ekstremvêret og påverkar sesongmessige nedbørsmønster.

FN-organisasjonen forventar at lufttemperaturen over land vil bli høgare enn gjennomsnittet frå juni til august over nesten heile den nordlege halvkula.

Dette kjem av at avkjølande La Niña er over – og dessutan dei høgare temperaturane på havoverflata som følgje av den globale oppvarminga.

– La Niña har ein mellombels kjølande effekt globalt, ein effekt som vanlegvis er sterkast i det andre året av fenomenet. Dette betyr at 2021 har fått ein relativt kjølig start – etter nyare standard, seier WMOs generalsekretær Petteri Taalas.

– Dette må ikkje gi oss ei falsk kjensle av at klimaendringane har teke ein pause, understrekar han.

(©NPK)