Bahrain tilbyr Pfizer-dose til dei som har fått to dosar av Sinopharm-vaksinen

Sjølv om Bahrain er blant landa som har vaksinert størst del av befolkninga, er dei no inne i den verste smittebølgja si.

Innbyggjarane kan sjølv velje mellom ein ny dose av Sinopharm-vaksinen og ein dose frå Pfizer, men personar over 50 år, overvektige og personar med svekt immunforsvar blir oppmoda til å ta Pfizer-vaksinen dersom dei allereie har fått Sinopharm.

Sinopharm-vaksinen vart naudgodkjend av WHO i mai. Dei opplyste den gong at dei er veldig trygge på at Sinopharm-vaksinen vernar folk i aldersgruppa 18-59, men at det er lite tiltru til dataa om vern for dei over 60 år.

