Bitcoin-businessen er ein miljøversting

Framstillinga av bitcoin har i dag vorte ein enorm energitjuv. For ti år sidan kunne ein person som ville hente ut bitcoin, gjere det med ein vanleg heime-pc. I dag blir det kravd eit stort nettverk av datamaskinar eller datahallar på industrinivå for å «trekke ut» kryptovalutaen.

Den geniale – og anonyme – oppfinnaren av bitcoin avgrensa ikkje berre talet, 21 millionar.

Hen designa òg algoritmen slik at ein berre kan hente ut ei blokk bitcoin cirka kvart tiande minutt – uansett kor sterk datakraft ein er utstyrt med.

Men til kraftigare datamaskiner er, desto meir bitcoin kan ein skaffe seg.

Må gjette talkombinasjonar

Prosessen går føre seg enkelt fortalt ved at datamaskinane må gjette riktige talkombinasjonar i veldig store tal, i samsvar med ein kryptografisk funksjon. Til raskare datamaskiner prøver å knekkje koden, til vanskelegare blir det å halde utvinningsgrada til éi blokk kvart tiande minutt.

I barndommen til kryptovalutaen, då bitcoin ikkje var verd noko i vanlege pengar, sat entusiastar heime og produserte bitcoin berre for å halde systemet i gang. Dei kryptografiske utrekningane var då relativt enkle.

Men til høgare verdi bitcoin får, desto meir lønnsamt er det å investere i kraftige maskiner.

Fortenesta ved å trekkje ut ei blokk med 6,25 bitcoin pluss transaksjonsgebyr, er i overkant av 2 millionar kroner.

Eit kappløp med éin vinn

Det er altså eit timinutts kappløp – med éin vinn – om å gjette riktig talkombinasjon og hente ut «blokken». Desto fleire som prøver, di høgare blir tala.

Men med så stort utbytte er det mange som meiner det er verd investeringane i datamaskiner som er spesialbygt for utføre utrekningane. Det kan vere snakk om tusenvis av slike datamaskiner rundt om i verda.

100.000 maskiner?

Erik Agrell, professor i elektroteknikk ved Chalmers University of Technology i Göteborg, meiner at «tusenvis» av datamaskiner er å ta altfor lite i.

Han trur det kan vere snakk om nærare 100.000 slike datamaskiner.

– Det er kilometerlange hallar med berre datamaskinar, seier han.

Energiforbruket til dagens bitcoin-industri er utrekna til 116 TWh per år – det svarer nesten til heile Sveriges energiforbruk. Det er universitetet i Cambridge som har laga overslaget.

Ein skitten industri

Med ein slik energibruk er det mest lønnsamt å plassere datahallane i land med billeg energi og få restriksjonar.

Eit område som var mest populært fram til i fjor, var kolkraftbeltet i Nord-Kina. Over 75 prosent av verdas bitcoin i 2020 vart tekne ut der.

Det meste av bitcoin blir dermed vunne ut med kolkraft, noko som har store konsekvensar for miljøet.

Det blir derfor rekna for å vere ein skitten industri.

Utanom Kina har Island, Canada og USA vore populære for produksjon av bitcoin.

Enkelte stader bruker ein vasskraft i produksjonen, mellom dei skjer dette i USA. Men det meste av produksjonen er framleis avhengig av kolkraft.

Regelverket blir skjerpt

Nyleg stramma Kina inn regelverket for kryptovalutaer, og så seint som i mai vart det rapportert at fleire bitcoinselskap forlèt landet.

Men flytting til land med fornybar energi treng ikkje å bety at energiforbruket samla sett blir miljøvennleg.

– Vi har førebels ein global mangel på fornybare energikjelder, så viss ein hypotetisk omdirigerer all produksjon av bitcoin slik at han går på vasskraft, ville det ikkje bli stort betre. Det vil tvinge anna verksemd over på fossilt brensel, seier Agrell.

Høg pris – stor produksjon

Så lenge prisen på bitcoin er så høg, vil kappløpet om han halde fram ein eller annan stad i verda.

Men dersom prisen fell og produksjonen blir ulønnsam, vil det føre til endringar.

– Datahallane vil bli stengde med ein gong dersom det blir for dyrt å produsere, meiner Agrell.

